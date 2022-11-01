2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 3 Kasım Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 22:41
Takip Et

Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Ferencvaros maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü
+
Aa
-

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk olarak dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, futbolcuların 5'e 2, 3 takım halinde turnuva maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili skandal ifadeler kullandı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
2
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
3
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
4
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
5
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
﻿Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Turhan'dan ‘hiperenflasyon’ uyarısı: Tarihimizde bunu hiç görmedik ama...
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
6
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿AGİT Ukrayna'daki 2 misyonunu kapatıyor
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
7
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿5 yıl önce fabrikada kaza geçiren gencin ayağının şişmesiyle hayatı kabusa döndü
﻿5 yıl önce fabrikada kaza geçiren gencin ayağının şişmesiyle hayatı kabusa döndü
﻿5 yıl önce fabrikada kaza geçiren gencin ayağının şişmesiyle hayatı kabusa döndü
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
﻿Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi
﻿Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi
﻿Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.