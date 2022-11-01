Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk olarak dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, futbolcuların 5'e 2, 3 takım halinde turnuva maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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