Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi

Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır, takımdan ayrı çalışmalara başladı.

KAYNAK: AA
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü Mondihome Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Ligin 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada Sivasspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Uğurcan Çakır, Kayserispor maçı için takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından Mondihome Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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