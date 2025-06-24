Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için karar zamanı

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için karar zamanı

Trabzonspor'da transferin gözdesi Uğurcan Çakır'ın geleceğinin belli olacağı tarih netleşti.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu başarılı kaleciye Avrupa'dan da teklifler geldiği öne sürülmüştü.

Oyuncunun bordo mavili kulüpten ayrılmak istediği iddia edilirken kulüp başkanı Ertuğrul Doğan son olarak dün akşam, "Uğurcan Çakır’a yurt dışından gelen ciddi bir transfer teklifi olursa verdiğim söz üzerine yardımcı olacağımızı söyledik. Türkiye’den takımlar konuşuluyor ama bize gelen resmi bir teklif yok. Uğurcan Çakır çıkıp, 'Ben Trabzonspor’dan ayrılmak istemiyorum' demediği süreci bizim için yurt dışı veya yurt içi bir durum yok. Uğurcan Çakır’dan da bize gelen bir durum yok. Gelen resmi bir teklif de yok. Bu konuda konuşacak bir şey de yok" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Nurgül Günaydın'ın aktardığına göre 29 yaşındaki kaleci, yarın Trabzon'a gelecek. Yıldız futbolcunun transfer durumu da önümüzdeki hafta netleşecek.

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