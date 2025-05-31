Trabzonspor'da veda gerçekleşebilir! Uğurcan Çakır'a çifte talip

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır rotasını Avrupa'ya çevirebilir. Milli kaleciyi kadrosuna katmak isteyen kulüpler ortaya ortaya çıktı

UĞURCAN ÇAKIR'A 2 TALİP VAR!

L'Equipe'te yer alan habere göre; Uğurcan Çakır için Monaco harekete geçti. Fransız ekibi, 29 yaşındaki kaleciyi renklerine bağlamak istiyor.

Ancak bu transferde Monaco'nun en güçlü rakibi yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Burnley. Haberde, 2 takımın da Uğurcan Çakır'a ciddi ilgi gösterdiği ve transfer durumu hakkında Trabzonspor ile temasa geçtikleri belirtildi.

Uğurcan Çakır bu sezon tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyerken, kalesini 18 maçta gole kapattı. Tecrübeli kaleci, 52 kez ise topu ağlarında gördü.