Trabzonspor'da yas: 12 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Trabzonspor'da yas: 12 yaşında hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü, Artvin'in Borçka ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Borçka Futbol Okulunun 12 yaşındaki futbolcusu Miraç Görkem Artar için taziye mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Borçka Futbol Okulu sporcularımızdan, 12 yaşındaki Miraç Görkem Artar'ın Borçka'da meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç sporcumuzun vefatı, camiamızı derin bir yasa boğmuştur. Yurt dışında bulunan başkanımız Ertuğrul Doğan, merhum sporcumuzun ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletmiş, acılarını yürekten paylaştığını ve Trabzonspor Kulübü olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Merhum Miraç Görkem Artar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."

Son Haberler
Icardi'nin sakatlığında son durum! Kulüp doktoru açıkladı
Icardi'nin sakatlığında son durum! Kulüp doktoru açıkladı
Trabzonspor'da yas: 12 yaşında hayatını kaybetti
Trabzonspor'da yas: 12 yaşında hayatını kaybetti
Yükselişi yatırımcıyı şaşırttı...Analistlerden ters köşe altın tahmini!
Yükselişi yatırımcıyı şaşırttı...Analistlerden ters köşe altın tahmini!
Reste rest! Osimhen transferinde ipler koptu
Reste rest! Osimhen transferinde ipler koptu
Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! İşte ödenecek bonservis
Orkun Kökçü Beşiktaş'ta! İşte ödenecek bonservis