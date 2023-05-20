Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, yeni sezon formalarının tanıtılacağı tarih belli oldu.

Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Türkiye Süper Ligi'nin son şampiyonu, bu sezon ligde istediği hedeflere ulaşamazken, önümüzdeki sezon yine zirve mücadelesi vermek için hazırlıklarına başladı.
Yeni sezon başı kampı için yine Slovenya'da karar kılan Bordo Mavililer, bir yandan da iç ve dış transferde görüşmelerine hız verdi.
Şampiyon olduğu sezon boyunca, rekor sayıda 4 çeşit formasını satan ve bu konuda da büyük başarı elde eden Karadeniz ekibi; yeni sezon için çok ciddi hazırlıklar yapmaya başladı.
Trabzonspor'un koşturan isimlerinden kulübün genel müdürü Sinan Zengin, yeni sezon formaları için:" Sezon ortasında Joma firmasıyla tedarikçi olarak anlaştık. Macron firmasıyla, yeni sponsorluk anlaşmasını da tamamladıktan sonra gerekli duyuruyu yapacağız." dedi.
Bu sezon 4 farklı yeni sezon forması çıkaracak olan Trabzonspor, 1 adet bordo forma, 1 adet çubuklu klasik forma olmak üzere, 2 adet deplasman formasıyla birlikte dama deseni ağırlıklı bir formayı, taraftarlarının hizmetine sunmayı hedefliyor.
Trabzonspor Kulübü, önümüzdeki ay Kurban Bayramı öncesinde yeni sezon formalarını satışa sunmayı planlarken, bu formalarla ilgili önemli bir reklam filmi de hazırlayacak.
Ayrıca; kendi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşacağı forma tanıtım fragmanları ve videolarla, daha da geniş kitleye hitap edecek olan Bordo Mavili Kulübün profesyonel çalışanları, bu konudaki hazırlıklarına hız verdi.
Bu arada, Bordo Mavililer için Joma firması tarafından üretilen formaların, çok yüksek kaliteli ürünler olduğu öğrenildi.
Özellikle; Bordo Mavili taraftarlara da, futbolcuların giydiği formalarla benzerlikler gösteren ürünler sunulması hedefleniyor.
Öte yandan, TS Club Mağazaları için de farklı çalışmalara başlandığı, güncel modayı takip eden kreasyonlarla, mağaza içindeki ürün kalitelerinin de arttırılacağı vurgulandı.
Diğer yandan, Trabzonspor'un Yunan oyuncularından Siopis ile ülkesinin takımlarından Panathinaikos'un da ilgilenmeye başladığı duyuldu. 29 yaşındaki takımın sevilen orta saha oyuncusu Manolis Siopis, kulübünden bir yıllık 700 bin Euro garanti ücret alırken, Karadeniz ekibinin bu oyuncuyu yeni sezonda, takımın yeni kadrosunda tutacağı sanılıyor.

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