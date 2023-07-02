Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmiyor

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun tamamlanmasıyla birlikte, sözleşmeleri uzatılmayan 7 futbolcu takımdan ayrılırken, bir başka 7 genç oyuncusu da Trabzonspor’un pilot takımlarından, bu sezon 3. Lig'de mücadelece edecek olan Sebat Gençlikspor’a kiralık olarak gönderildi.

Bordo Mavili ekipte geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen; Lille’den Yusuf Yazıcı, Gaziantep FK'dan Lazar Markovic ve Everton'dan Philippe Gbamin ise takımlarına geri döndüler.

Öte yandan, sözleşmesi sona eren Slovak oyuncu Marek Hamsik'in yanı sıra, sözleşmelerini uzatma konusunda anlaşma sağlanamayan, altyapısından yetişmiş genç futbolcusu Süleyman Cebeci’ye haklı olarak kapılarını kapatan Trabzonspor yönetimi, bu ismin dışında sözleşmesi yenilenmeyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayyip Ebrar Cumur'u da serbest bıraktı.

Ayrıca; Southampton kulübünden alınan Hırvat oyuncu Mislav Orsic’in transferiyle ilgili olarak, genç oyuncularından Taha Altıkardeş’i de, Southampton FC ile resmi bağlantısı olan Göztepe’eye vermeye hazırlanan Trabzonspor'da; böylelikle 7 futbolcunun kulüple yolları ayrıldı. 7 ayrı genç oyuncu ise Sebat Gençlikspor'a kiralandı.

Karadeniz ekibi, Trabzon’un 3. Lig ekibiyle yaptıkları iş birliği çerçevesinde; Kırmızı Beyazlılar'a, Mustafa Pınarcı, Hakan Aydın, Veysel Sönmezsoy, Ali Alperen Çelik, Emir Uzun, Gökdeniz Kazaz ve Caner Uzun’u kiralık olarak vermişti.

Bordo mavililer, bu sezon için, bugüne kadar yeni isimler olarak; Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Onuralp’ı kadrosuna bonservisleriyle beraber kattı.

Bu arada; çok yüksek bonservis bedelinde ısrarcı olan Dinamo Zagreb ile Bruno Petkovic konusunu tamamen kapatan Trabzonspor’da; izinli olan Maxi Gomez ve Denswil, Trabzon’daki 1. Etap çalışmalarına katılırken, Faslı genç oyuncu Montasser Lahtimi, izinsiz olarak kampa katılmayınca, bu oyuncu için noter tespiti yaptırıldı.

Diğer yandan; Brezilyalı oyuncusu Flavio’ya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Suudi Arabistan kulübü Al-Taawoun’un, yeniden talip olduğu belirtilirken, Bordo Mavili yönetimin bu konuya önümüzdeki hafta içerisinde, netlik kazandıracağı öğrenildi.

Öte yandan;Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Yeni sezon için, tıpkı iki sezon önceki gibi titiz bir planlama içerisindeyiz. Meyvelerini de ligin son haftalarında alınan sonuçlar ile almaya başlamıştık. Geçen sezonun seyrini hızla iyileştirme içerisindeyiz." ifadesine yer verdi.