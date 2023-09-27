Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi

Bordo-mavili kulüp, mevcut tüzüğünü değiştirmek üzere olağanüstü genel kurul düzenledi. Yeni tüzük, yapılan oylama sonucu bütün halinde oy çokluğuyla kabul edildi.

KAYNAK: İHA
Trabzonspor’da yeni tüzük kabul edildi

Trabzonspor, 7405 sayılı ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’ hükümlerine uyarlanması zorunluluğu nedeniyle mevcut tüzüğünü değiştirmek üzere olağanüstü genel kurula gitti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. 556 üyenin yer aldığı genel kurul, yoklama yapılması ve açılış ile başlarken, Genel Kurul Divan Başkanlığı’na da Mahmut Ören getirildi. Ören’in yanı sıra divan kurulunda Mehmet Ongan, Hakan Orhan, Kenan Atalay ve Salih Aladağ da yer aldı.

Kanun gereği yeni tüzükte yapılan değişiklikleri anlatan Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, tüzüğün daha anlaşılır olması için muhtelif değişiklikler yapıldığını belirterek, “Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi ve Spor Yasası'nda öngörülen şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulması gibi düzenlemeler tüzük tadil metnine işlendi. Divan Başkanlık Kurulu başkan adayının da divan başkanının organ ve kurullarda 5 yıl yöneticilik yapması veya organlarda 3 yıl yöneticilik yapması şartı kaldırıldı. Yerine divan kurulunda en az 5 beş yıllık divan kurulu üyesi veya organ ve kurullarda 2 yıl yöneticilik yapmış olma şartı getirildi. Başkan vekili ile genel sekreter olma şartı genişletilerek organ ve kurullarda en az 2 yıl yöneticilik yapmış olma şartı getirilmiş ve spor federasyonlarında fahri görev alan kulüp üyeleri, talimatlar ve meri mevzuatlar gereği üyelikten çıkmak zorunda kalanların, üyeliğe geri dönenenleri halinde, geçmiş sicillerini alma hakkı verilmiştir” dedi.

Divan üyeliği kabulü kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olarak belirlendi

Bazı kurul üyeliklerinde uzmanlıkların aranmasının hedeflenerek İstişare Kurulu ile Arşiv ve Müze Kurulu’nun kaldırıldığını dile getiren Mahmut Ören, “Divan üyeliği kabulü kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olarak belirlendi. Yeni üye olacaklara referans olan üyelerin, 10 yıllık üye olma şartı, 5 yıla düşürüldü. Üye giriş ücretinin ve yıllık aldatı günün ekonomik koşullarına uyarlanması amacıyla, oransal artış düzenlemesi yapılmış ve kulübümüzün mevcut üyelik ücretlerinin indirim oranlarının yenilenmesi ve 2 yıl sabitlendi. 2 yıl üst üste aldatını ödemeyen üyelere yapılan 60 günlük çağrı süresi 90 gün olarak üyelerin lehine olacak şekilde güncellendi. Üye bildirimleri yeniden düzenlendi. Kulübümüze başkan adayı olacak kişilerin, toplaması gereken 200 imza sayısı genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yüzde 5’in oranında imza toplama şartı getirildi. Yönetimler borçları tazmin etmek zorunda şartı da sabitlendi” şeklinde konuştu.

Ören, ayrıca taslak tüzükte yer alan ve Trabzonspor’a yabancı kişilerin üye olabilmesinin önünü açacak maddenin itirazlar üzerine tüzükten çıkarıldığını da açıkladı.

101 madde bölümler halinde oylandı

Mahmut Ören’in konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Gündem maddeleri genel kurula sunulurken, gündemin kabulü sonrası tüzük maddeleri bütün halinde oylamaya sunuldu. Taslak tüzükte 8. maddede yer alan ‘kulübün başka kulüpleri devralıp devredebileceği’ ifadesindeki ‘devredebilir’ ifadesinin çıkarıldığı genel kurula açıklandı.

Tüzük bölümlerinin oylamasının tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni tüzük bütün halinde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Trabzonspor Kulübü’nün yeni tüzüğü oy çokluğuyla kabul edildi.

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” Siyaset
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü Yaşam
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı