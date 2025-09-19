Trabzonspor'da yıldız oyuncu kadro dışı kaldı! TFF'ye bildirilen listede yok

Trabzonspor, Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası A Takım kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bordo Mavililer'de sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme kadroya yazılmadı.

Trabzonspor, kış transfer dönemine kadar kullanacağı oyuncuların listesini TFF'ye bildirdi.

NWAKAEME KADRO DIŞI KALDI

Bordo Mavililer'de Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle yabancı sayısında fazlalık göz önünde bulundurularak kadroda yer almadı. Nwakaeme ara transfer dönemine kadar forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un TFF'ye bildirdiği oyuncu listesi şu şekilde:

Trabzonspor A Takım Listesi

Ahmet Doğan Yıldırım

Andre Onana Onana

Arda Öztürk

Arif Boşluk

Arseniı Batahov

Benjamin Bouchouari

Boran Başkan

Christ Ravynel Inao Oulai

Cihan Çanak

Danylo Sikan

Ebere Paul Onuachu

Edin Visca

Ernest Muçi

Felipe Augusto da Silva

Kazeem Aderemi J. Olaigbe

Mustafa Eskihellaç

Okay Yokuşlu

Oleksandr Zubkov

Onuralp Çakıroğlu

Onuralp Çevikkan

Ozan Tufan

Rayyan Baniya

Salih Malkoçoğlu

Serdar Saatçi

Stefan Savić

Taha Emre İnce

Tim Luca Paco Jabol-Folcarelli

Wagner Fabricio Cardoso de Pina

