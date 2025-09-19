Trabzonspor'da yıldız oyuncu kadro dışı kaldı! TFF'ye bildirilen listede yok

Trabzonspor, kış transfer dönemine kadar kullanacağı oyuncuların listesini TFF'ye bildirdi.
NWAKAEME KADRO DIŞI KALDI
Bordo Mavililer'de Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle yabancı sayısında fazlalık göz önünde bulundurularak kadroda yer almadı. Nwakaeme ara transfer dönemine kadar forma giyemeyecek.
Trabzonspor'un TFF'ye bildirdiği oyuncu listesi şu şekilde:
Trabzonspor A Takım Listesi
Ahmet Doğan Yıldırım
Andre Onana Onana
Arda Öztürk
Arif Boşluk
Arseniı Batahov
Benjamin Bouchouari
Boran Başkan
Christ Ravynel Inao Oulai
Cihan Çanak
Danylo Sikan
Ebere Paul Onuachu
Edin Visca
Ernest Muçi
Felipe Augusto da Silva
Kazeem Aderemi J. Olaigbe
Mustafa Eskihellaç
Okay Yokuşlu
Oleksandr Zubkov
Onuralp Çakıroğlu
Onuralp Çevikkan
Ozan Tufan
Rayyan Baniya
Salih Malkoçoğlu
Serdar Saatçi
Stefan Savić
Taha Emre İnce
Tim Luca Paco Jabol-Folcarelli
Wagner Fabricio Cardoso de Pina