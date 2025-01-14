Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Genç oyuncuların performansı yükseldi

Sezona büyük hayal kırıklığı ile başlayan Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Bordo mavililer, üst üste aldığı gollü galibiyetler ile yeniden çıkışa geçti. Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig’de ise Antalyaspor’u 5-0 mağlup ederek bu sezon en çok gol attığı maçı oynadı.

Bordo mavililerde özellikle genç oyuncuların performansındaki artış dikkat çekiyor. Pedro Malheiro attığı 3 golle Antalyaspor maçının yıldızı olurken, Muhammed Cham ve Simon Banza da galibiyette kilit rol oynadı. Öte yandan Visca ve Nwakaeme de kritik maçlarda yıldızı parlayan isimler arasında yer aldı.

Bordo mavililerde yıldız oyuncuların performansı artarken ara transfer çalışmaları gündemdeki yerini koruyor. Teknik direktör şenol güneş en az 3 bölgeye transfer isterken yönetimin beklenenden daha fazla oyuncuyu kadroya katabileceği belirtiliyor.