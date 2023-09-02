Trabzonspor'da Zeqiri tekrar gündemde

Karadeniz ekibi, İngiltere Premier League’ de top koşturan 25 yaşındaki orta saha oyuncusundan sonra , 24 yaşındaki santraforu da yeniden gündemine taşıdı.

Trabzonspor'da Zeqiri tekrar gündemde

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trabzonspor'un, Brighton kulübüyle Kolombiya A Milli Takım oyuncusu Staven Alzate ile prensip anlaşmasına varırken, aynı takımda forma giyen Andi Zeqiri'yi de kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.
Brighton’un, orta saha oyuncularından Kolombiyalı Steven Alzate’yi kiralık ya da bonservisiyle, Andi Zeqiri'yi de opsiyonlu, kiralık olarak, lige verilen milli arada kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle olan görüşmelerini bu akşam saatlerinde hızlandırdı.

Bordo Mavili kurmayların; prensip anlaşmasına vardıkları Alzate'nin yanı sıra, Zeqiri'yi de önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye’ye getirerek, sağlık kontrolünden geçirmek için uğraş verdikleri öne sürüldü.
Brighton’da 17 numaralı formayı taşıyan Alzate, Londra’ da doğumlu olup, Kolombiya A Milli Takımı’nın kadrosunda da yer alıyor. Bugüne kadar 7 kez milli formayı giyen 1.80 boyundaki Alzate’nin sözleşmesi, önümüzdeki haziran ayında sona erecekti.
Bir öncesinde; Belçika’nın Sdandart Liege formasını giyen Alzate, ön libero ve 10 numara da oynayabiliyor.
İngiltere’de ‘Martılar’ olarak bilinen Brighton’ da oyuncusunu bonservisiyle ya da kiralık olarak vermeye sıcak bakarken, Karadeniz ekibi İsviçre ve Kosova uyruklu 1,80'lik santrafor Zepiriyi de opsiyonlu, kiralık olarak talip olduğunu kulübüne bildirdi.
Bordo Mavililer, Mavi Beyazlılar'daki Andi Zeqiri'nin santrafor pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da forma giyebilme yeteneğini büyük bir avantaj olarak görüyor.
Andi Zeqiri, Lausanne şehrinde doğan, İsviçre ve Kosova uyruklu olan, 1,85 m boyunda Brighton & Hove Albion FC'de Forvet mevkinde forma giyiyor.
Zeqiri öncesi de FC Basel formasını da giymişti.
Zepiri'nin sözleşmesi de Alzate gibi, önümüzdeki yılın Haziran ayında soba eriyor.
Bu arada edinilen son bir bilgiye göre; Alzate'nin transfer ihtimali çok olumlu seyrederken, Zeqiri için pazarlık görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

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