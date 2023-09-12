Trabzonspor'daki skandalı Tansu Sarı ortaya çıkardı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Nenad Bjelica'nın Hırvatistan'dan eski öğrencisi Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı.

Günboyu spor yazarı Tansu Sarı, Trabzonspor'un yeni transferi Ognjen Bakic hamlesindeki skandalı açıkladı.

İşte Tansu Sarı'nın konuyla ilgili yazısı:

2 sezon önce 38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor'da gariplikler bitmiyor..

Şampiyon kadronun iskeletinden Anthony Nwakaeme; Andreas Cornelius, Vitor Hugo; Manolis Siopis; Marek Hamsik; Dorukhan Toköz ve Djaniny Semedo gibi isimleri gönderen bordo-mavililerde dönemin Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktörü Abdullah Avcı gitmiş; 1 numara koltuğuna oturan "Para Babası" Ertuğrul Doğan,uzun uğraşlardan sonra Hırvat hoca Nenad Bjelica'yı Teknik Direktörlüğe getirmişti..

9 Temmuz'da yazdığım yazıda Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın yeni transfer edilen Hırvat stoper Filip Benkovic'e Dinamo Zagreb'de "sadece 1 dakika" süre verdiğini ortaya çıkarmış, bu transferin hangi kıstaslara göre yapıldığını sorgulamıştım..

Ben bunu yazmamışım gibi Trabzonspor camiası bir başka skandala daha imza attı..

Bu kez de orta saha bölgesine Osjek'ten 20 yaşındaki Karadağlı Ognjen Bakic transfer edildi..

Osijek Nenad Bjelica'nın eski takımı... 5 Eylül 2020'de başa geçen Nenad Bjelica 29 Ağustos 2022 tarihinde kulüple yollarını ayırdı..

İşin Ognjen Bakic'le ilgili kısmına gelirsek; Dinamo Zagreb'te Filip Benkovic'e sadece 1 dakika süre veren Teknik Direktör Nenad Bjelica; Ognjen Bakic'i ise "giderayak" 3 maçta 43 dakika oynattı...

31 Temmuz 2022 tarihinde kendi evinde 0-0 berabere kaldığı Slaven Belupo karşısında 76'ncı dakikada Darko Nejasmic'in yerine Ognjen Bakic'i sahaya süren Teknik Direktör Nenad Bjelica futbolcusuna sadece 14 dakika süre verdi...

6 Ağustos 2022 tarihindeyse Istra'ya 1-0 kaybedilen maçta ise Ognjen Bakic, Teknik Direktör Nenad Bjelica tarafından 70'te Mijo Caktas'ın yerine sahaya sürülürken sadece 20 dakika oynayabildi..

20 Ağustos 2022 tarihindeyse Osijek deplasmanda Dinamo Zagreb'e 5-2'lik skorla bozguna uğrarken; Teknik Direktör Nenad Bjelica Ognjen Bakic'i 81'de Petar Brlek'in yerine Ognjen Bakic'i sahaya sürüyor ve oyuncusuna sadece 9 dakika süre verdi...

Osijek 28 Ağustos'ta kendi evinde Hajduk Split'i 2-1 mağlup ederken; karşılaşmada Ognjen Bakic forma giymiyor ve Teknik Direktör Nenad Bjelica kulüple yollarını ayırdı..

Çizdiğim tablodan da anlaşılacağı gibi Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın "oynatmadığı" veya "az oynattığı" oyuncuları transfer etti..

İşin bir başka komik tarafı Trabzonspor öncesi 43 dakika süre alan 20 yaşındaki Ognjen Bakic; 1 dakika forma giyebilen 26'lık Filip Benkovic'e göre daha "kıdemliymiş"... Şimdi ise bordo-mavili ekipte Filip Benkovic 4 maça çıktı ve 1 gol attı....

Acaba Ognjen Bakic ve Filip Benkovic'i gerçekten Teknik Direktör Nenad Bjelica mı istedi; yoksa bu transferler Başkan Ertuğrul Doğan ve saz arkadaşları tarafından hocayı susturmak amacıyla yapılan Nasrettin Hoca misali "Ya tutarsa" transferleri mi?

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