Trabzonspor'dan 10 numara transfer!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan 10 numara transfer!

Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Ayrıca kulüpten yapılan paylaşımda, Muçi'nin 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Trabzonspor Ernest Muçi'yi Beşiktaş'tan 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini resmen duyurdu.

TRABZONSPOR ANLAŞMA DETAYLARINI AÇIKLADI

Bordo Mavililer, 1 sezonluğuna kiraladığı Muçi için Beşiktaş'a 3 taksit halinde 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceğini ve oyuncunun 1 yıllık maliyetinin tamamının karşılanacağını açıkladı.

Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde; 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin de 5 taksit halinde ödeneceği ifade edildi.

ERNEST MUCI TRANSFERİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."

muci-10-numara.jpg

TRABZONSPOR'UN YENİ 10 NUMARASI

Ernest Muci, Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyecek. Bordo Mavililer'de Muhammed Cham 10 numarayı terletiyordu. Avusturyalı oyuncunun Slavia Prag'a kiralanmasının ardından Trabzonspor'da yeni 10 numara Muçi oldu.

Son Haberler
Yandaş medyada görev değişikliği! Üst düzey atamalar gerçekleştirildi
Yandaş medyada görev değişikliği! Üst düzey atamalar gerçekleştirildi
Luis de la Fuente'den Arda Güler ve Yamal sözleri! 'İkisi de harika'
Luis de la Fuente'den Arda Güler ve Yamal sözleri! 'İkisi de harika'
Feci kazada iki araç birbirine girdi! Yaralılar var
Feci kazada iki araç birbirine girdi! Yaralılar var
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması!
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması!
Trabzonspor'dan 10 numara transfer!
Trabzonspor'dan 10 numara transfer!