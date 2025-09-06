Trabzonspor'dan 10 numara transfer!

Trabzonspor Ernest Muçi'yi Beşiktaş'tan 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini resmen duyurdu.

TRABZONSPOR ANLAŞMA DETAYLARINI AÇIKLADI

Bordo Mavililer, 1 sezonluğuna kiraladığı Muçi için Beşiktaş'a 3 taksit halinde 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceğini ve oyuncunun 1 yıllık maliyetinin tamamının karşılanacağını açıkladı.

Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde; 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin de 5 taksit halinde ödeneceği ifade edildi.

ERNEST MUCI TRANSFERİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."

TRABZONSPOR'UN YENİ 10 NUMARASI

Ernest Muci, Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyecek. Bordo Mavililer'de Muhammed Cham 10 numarayı terletiyordu. Avusturyalı oyuncunun Slavia Prag'a kiralanmasının ardından Trabzonspor'da yeni 10 numara Muçi oldu.