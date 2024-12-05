Trabzonspor’dan 2 kulübe dava

Trabzonspor, transfer bedellerinin ödenmemesi gerekçesiyle Adana Demirspor ve Kastamonuspor'a karşı hukuki işlem başlattı. Bordo-mavili kulüp, her iki transferde de belirlenen ödemelerin yapılmadığını iddia ederek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurdu.



YUSUF ERDOĞAN TRANSFERİ



61 Saat’te yer alan habere göre, Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın Adana Demirspor'a transferi kapsamında 118 bin Euro'luk şarta bağlı bir ödeme alması gerekiyordu. 16 Ocak 2023'te Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmada şu detaylar paylaşılmıştı:



Bonus Ödemesi: 100 bin Euro artı KDV



Sonraki Transfer Geliri Paylaşımı: Adana Demirspor'un oyuncuyu başka bir kulübe transfer etmesi durumunda elde edeceği gelirin yüzde 50'sinin Trabzonspor'a ödenmesi. Ancak bu ödemelerin yapılmaması üzerine Trabzonspor, UÇK'ya başvurdu.



BEHLÜL AYDIN TRANSFERİ



Behlül Aydın'ın Kastamonuspor'a transferi sonrası Trabzonspor'un alması gereken 6 milyon 480 bin TL'lik bedel de ödenmedi. Bu konuyla ilgili Trabzonspor tarafından KAP'a herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da alacakların tahsili için hukuki süreç başlatıldığı öğrenildi.



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda her iki dava için incelemeler devam ediyor. Trabzonspor, hak ettiği bedellerin ödenmesini talep ederken, süreç yakından takip ediliyor.