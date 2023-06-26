Trabzonspor'dan 7 futbolcu Sebat Gençlik Spor’a transfer oldu

Trabzonspor ile bu yıl TFF 3. Lig'e yükselen Sebat Gençlik Spor arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında bu kulübe transfer olan genç futbolcular Ali Alperen Çelik, Caner Uzun, Emir Uzun, Gökdeniz Kazaz, Hakan Aydın, Muhammed Mustafa Pınarcı ve Veysel Sönmezsoy için imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım’ın katıldığı imza töreninde, Sebat Gençlik Spor’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Derviş Köz, Sebat Gençlik Spor Başkan Yardımcısı Sebahattin Alemdar ve Sebat Gençlik Spor Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Törende açıklamalarda bulunan Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Sebat Gençlik Spor’a transfer olan genç futbolcularımızın gelişimlerinin Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica tarafından takip edileceğini belirterek, “Bugün önemli bir gün. Cumhuriyet ile yaşıt olan Sebatspor ile Trabzonspor arasında imzalanan iş birliği protokolü sonrası takımımızın geleceği olan gençlerimizin Sebat Gençlik Spor’a kiralık olarak transferleri için buradayız. 10 gün önce Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla ilk adım atılmıştı. Bu takımı oluşturmak için fedakarlıklar yapılmıştır. Kulüp olarak önemsediğimiz bir projedir. Bakıldığında Trabzonspor için geç kalınmış bir projeden bahsediyoruz ama en azından bundan sonra devam edecek, sürdürülebilir bir projedir. Türk futbolu; altyapıdaki oyuncuların yetiştirilmesi ve A takımlarda yer almasıyla nefes alacaktır. Yoksa bu bütçeler altında herkesin neler çektiği hepinizin malumu. Biz kulüp olarak neler yapabiliriz noktasında 2. Lig ve 3. Lig takımlarıyla iş birliği protokolleri imzaladık. Trabzonspor’da süre alamayan futbolcularımızın hazır hale gelmesi için hayata geçirdiğimiz proje kapsamında ilk olarak 1461 Trabzon ile protokol imzalamıştık. İkincisini ise Sebatspor ile gerçekleştirdik. Trabzon futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Genç futbolcularımız ile geçen hafta yaptığımız toplantıda Sebatspor’un kendilerine talip olduğunu ifade ettim ve kendilerini karar verme konusunda serbest bıraktım. ‘Hepiniz birer bireysiniz, ben sadece Asbaşkanınız olarak size fırsat sunuyorum’ dedim. Ayrıca yaptığımız iş birliğini, Trabzonspor’un geçmiş yıllardaki başarılı sezonlarında Sebatspor’un önemli rol aldığını ifade ettim. Kararı oyuncularımıza bıraktım, hiçbir zorlama olmadı. Genç oyuncularımızın tamamı bu projeye olumlu baktıklarını ve Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica’nın da takibinde olacakları için memnun olduklarını belirttiler. Biz iki camia olarak et ve tırnak gibiyiz. Yönetimimizde yer alan Derviş Köz tüm sürecin takipçisi ve Sebat Gençlik Spor’dan sorumlu yöneticimiz olacak’’ ifadelerine yer verdi.

Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım, transfer edilen genç oyunculara en üst seviyede ilgi gösterileceğini belirterek, “Büyük bir kulüpten başka bir büyük kulübe transfer oluyorsunuz. Bizim Trabzonspor sevdamız ve Sebatspor sevdamız üst seviyededir. Başkanımız Ertuğrul Doğan büyüklüğünü ve liderliğini gösterdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Sebat Gençlik Spor’dan Sorumlu Yönetici Derviş Köz’e teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel bir oluşum içerisindeyiz. Bizim amacımız bölge insanı ve çocuklarına hizmet etmektir. Çok büyük fedakarlıklar yapılarak kulüplerin idare edildiğine değinmek istiyorum. Kulübümüze transfer olan genç kardeşlerimize Trabzonspor’u aratmamaya çalışacağız ve onlara en üst seviyede ilgi göstereceğiz. Trabzonspor’un büyük bir camia olduğunu bilerek elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Sizlere çok güveniyorum ve inanıyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

Sebat Gençlik Spor’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Derviş Köz ise sürecin yakından takipçisi olacağına vurgu yaparak “Sebat Gençlik Spor’un farklı bir yönü var. Cumhuriyet ile yaşıt bir kulüp ve Trabzonspor’un önemsediği bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyi önemsiyoruz. Tecrübeli yöneticilerimiz ve hocalarımız var. Sorunlarınız ile yakından ilgileneceğiz. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından oyuncularımız kendileri için hazırlanan sözleşmelere imza attılar.