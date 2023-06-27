Trabzonspor’dan Abdullah Avcı’ya ‘En büyük Fenerbahçe’ sorgusu

'Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür' açıklamasının ardından Abdullah Avcı'ya, Trabzonspor cephesinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Trabzonspor’dan Abdullah Avcı’ya ‘En büyük Fenerbahçe’ sorgusu

Fenerbahçe'de gündem Abdullah Avcı.

Ahmet Ketenci'nin bastırmasıyla Trabzonspor'a 38 yıl sora şampiyonluk kazandıran Avcı, sarı-lacivertlilerin bir numaralı teknik direktör adayı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın özel hayranlığının olduğu, kısa süre önce "yollarımız yeniden kesişecek" dediği Avcı'nın, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" sözleri şok etkisi yarattı.

Fotospor’un haberine göre başkan Doğan oldukça yakın ilişkiler içinde bulunduğu tecrübeli teknik adamı aradı.

DOĞAN HESAP SORDU

"Bu açıklamanın anlamı nedir" diye sordu. Avcı ile Doğan uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Ersun Yanal'ın adının da geçtiği görüşmede iki taraf arasında ortak bir nokta bulundu.

Bu arada Avcı'yı açıklamasıyla ilgili olarak arayanlar arasında Trabzonspor eski başkanlarından Sadri Şener ile eski yöneticilerinden Nevzat Aydın da yer aldı. Aydın'ın, Başkan Doğan'dan çok daha sert ifadeler kullandığı iddia edildi.

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