Trabzonspor'dan açılış maçı için sürpriz karar!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan açılış maçı için sürpriz karar!

Trabzonspor sezon öncesi Papara Park'ta taraftarıyla buluşacağı açılış maçı için sürpriz bir karar aldı.

Sezon öncesi kampını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor burada 3 hazırlık maçı oynayacağını duyurmuştu.

Bordo Mavililer Erzurum kampının ardından Trabzon'da da bir açılış maçı düzenleyerek yeni sezon öncesi taraftarlarıyla buluşmayı planlıyor.

Bu doğrultuda çeşitli kulüplerle temas kuran yönetim sürpriz bir karar aldı.

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor 2 Ağustos Cumartesi günü Papara Park'ta Çaykur Rizespor ile dostluk maçı oynayacak.

Papara Park'ta iki takımın oynadığı son maçta Rizespor taraftarları deplasman tribününde yer alan tuvaletlere hasar vermiş ve ciddi maddi zarara yol açmıştı.

Son dönemde iki camia arasında yükselen gerginliğin azaltılmasına yönelik alınan dostluk maçı kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son Haberler
Trafo patlamalarıyla sarsıldılar
Trafo patlamalarıyla sarsıldılar
Trabzonspor'un İstanbul yolcusu Erzurum kampından ayrılıyor!
Trabzonspor'un İstanbul yolcusu Erzurum kampından ayrılıyor!
Gece kaybolan kadından sevindiren haber!
Gece kaybolan kadından sevindiren haber!
Sabahat Akkiraz sessizliğini bozarak DEM'li vekile yanıt verdi
Sabahat Akkiraz sessizliğini bozarak DEM'li vekile yanıt verdi
Beşiktas'ta büyük sıkıntı: Bir değil iki kere oldu
Beşiktas'ta büyük sıkıntı: Bir değil iki kere oldu