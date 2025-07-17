Trabzonspor'dan açılış maçı için sürpriz karar!

Sezon öncesi kampını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor burada 3 hazırlık maçı oynayacağını duyurmuştu.
Bordo Mavililer Erzurum kampının ardından Trabzon'da da bir açılış maçı düzenleyerek yeni sezon öncesi taraftarlarıyla buluşmayı planlıyor.
Bu doğrultuda çeşitli kulüplerle temas kuran yönetim sürpriz bir karar aldı.
61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor 2 Ağustos Cumartesi günü Papara Park'ta Çaykur Rizespor ile dostluk maçı oynayacak.
Papara Park'ta iki takımın oynadığı son maçta Rizespor taraftarları deplasman tribününde yer alan tuvaletlere hasar vermiş ve ciddi maddi zarara yol açmıştı.
Son dönemde iki camia arasında yükselen gerginliğin azaltılmasına yönelik alınan dostluk maçı kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.