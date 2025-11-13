Nwakaeme'nin sakatlığı, Olaigbe ve Muçi'nin formsuzluğu sebebiyle sol kanat bölgesinde ciddi şekilde sorun yaşayan Trabzonspor, ara transfer döneminde bu problemi ortadan kaldırmayı planlıyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına çoktan başlayan Trabzonspor'a Ajax'ın yıldız ismi Mika Godts yazıldı.

Hollanda basını, Trabzonspor'un 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini ancak Ajax'ın Belçikalı genç yıldızı satmaya sıcak bakmadığını ve Mika Godts için yüksek bir teklif beklediğini yazdı.

Bu sezon Ajax ile toplam 14 maçta forma giyen Mika Godts 5 gol, 4 asistlik performansıyla 9 gole doğrudan katkı sundu.