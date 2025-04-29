Trabzonspor'dan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı çıldırtacak hamle. Herkes ters köşe olacak

Trendyol Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala, bazı takımlar can, bazıları şampiyonluk, bazıları da Avrupa kupalarına gitmek için canla başla mücadele ediyor. Şampiyonluk mücadelesi bu sene de nefesleri kesiyor. Galatasaray son 5 haftaya girerken 5 puan ve artı averaj avantajına sahip.

Bu hafta sonu evinde Net Global Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'ın puan kaybı yaşayabileceği karşılaşmalar Trabzon ve Göztepe deplasmanları ile Sivasspor maçı gösteriliyor. Hatta bazı spor yazarları Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ileri sürüyor.

Ama Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını yeşerten Trabzonspor maçı için tüm hesapları alt üst edecek bir hamle teknik direktör Fatih Tekke'den gelebilir. Teknik direktör Fatih Tekke Galatasaray ile önce evinde lig ardından Şanlıurfa'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek.

Ünlü teknik direktör yönetime "Artık Türkiye Kupası'nda final oynayan takım Avrupa kupalarına gidemiyor. Onun yerine ligi 5. sırada bitiren takım mücadele etme hakkını elde ediyor. Son 5 haftaya girilirken 5'inci olan takımla aramızda 5 puan fark var. Ben Galatasaray ile oynanacak lig maçına UEFA Gençlik Ligi'nde harikalar yaratan U-19 ve PAF takım seviyesindeki oyuncularla çıkacağım. Onlara kadroya giremeyen futbolcu ağabeyleri eşlik edecek. Bu maçta varını yoğunu sahaya yansıtacak Galatasaray yorulup ardından bizimle kupa maçına çıkacak. Yorgun Galatasaray'ı yenip kupayı almayı hedefliyorum" şeklinde bir konuşma yapmış.

Ancak bu kadro tercihi ise hafızalarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçının canlanmasına neden oldu. Sarı-lacivertli ekibin planı başlama vuruşundan sonra topun oyun sahasını terk etmesinin ardından sahadan çekilmekti.

Ama top oyundan çıkmadan Galatasaray'ın ilk dakikada Mauro Icardi ile 1-0 öne geçmişti. Ardından da maçın 2. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekilmişti. Bu olayın tekrarlanmaması için Fatih Tekke'nin bir kaç oyuncuyu da lig maçında oynatabileceği ileri sürülüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile As Başkan Acun Ilıcalı'nın Trabzonspor'un lig maçına yedek ve genç oyuncularla çıkabilme olasılığı çılgına çevirebilir. Çünkü Galatasaray'ın yenilebileceği maç olarak bu karşılaşma gösteriliyor.

Bir Fenerbahçe taraftarı "Ben kendi adıma şampiyon olacağımızı düşünmüyorum. Galatasaray, gençlerle mücadele ederse Trabzon'u zorlanmadan yener hatta fark atar. Zaten bizim şampiyonluk ümidimiz diğer taraftarın çoğunda yok. Ali Koç ve Acun Ilıcalı şampiyonluk hayali görüyor. Şu ana kadar 1 yenilgi alan Galatasaray'ın 2 maç kaybetmesi imkansız. Ali Koç istifa etsin. Şampiyonluk için o sene bu sene de değil" dedi.