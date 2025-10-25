Trabzonspor'da yarım sezon forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz sözleşmesindeki tek taraflı fesih maddesini kullanarak bonservissiz şekilde Lille'e imza atan Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'den transfer açıklaması geldi.

Lille'in Ligue 1'de pazar günü Metz ile oynayacağı maç öncesi konuşan Meunier Premier Lig'den bir teklif aldığını ve bunu değerlendirmek istediğini ancak kulübünün bu teklifi reddettiğini açıkladı.

"PREMIER LIG'DEN TEKLİF ALDIM"

34 yaşındaki savunmacı, "Premier Lig'e gitmek için iyi bir teklif aldım. Genellikle yaşlı oyuncuları transfer eden bir lig değil. Sonunda Premier Lig'de oynamak benim için beklenmedik bir fırsattı, ancak kulüp reddetti, durum bu." dedi.

"SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ"

Şimdilik bunu sorun etmediğini Lille'de ailesiyle birlikte mutlu olduğunu ifade eden Meunier sözlerine "Dramatik değil, ama Premier Lig'de oynamak efsane. Sezon sonunda göreceğiz. Önümde bir sözleşme uzatma teklifi yok." diye konuştu.