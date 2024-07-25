Trabzonspor'dan Avrupa'da dev adım

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. ön eleme turu ilk maçında Slovak ekibi Ruzomberok ile Slovakya'da karşı karşıya geldi.
MFK Futbol Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavili ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1'de Cihan Çanak attı. 19 yaşındaki futbolcu ceza sahası dışından fileleri havalandırıp ayakta alkışlandı.
Tur için büyük avantaj yakalayan Trabzonspor bu maçın rövanşını 1 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynayacak.
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