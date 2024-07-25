Trabzonspor'dan Avrupa'da dev adım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan Avrupa'da dev adım

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 yendi, rövanş için büyük avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. ön eleme turu ilk maçında Slovak ekibi Ruzomberok ile Slovakya'da karşı karşıya geldi.

MFK Futbol Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavili ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1'de Cihan Çanak attı. 19 yaşındaki futbolcu ceza sahası dışından fileleri havalandırıp ayakta alkışlandı.

Tur için büyük avantaj yakalayan Trabzonspor bu maçın rövanşını 1 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynayacak.

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