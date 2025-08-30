Trabzonspor'dan ayrıldı, LaLiga'ya gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan ayrıldı, LaLiga'ya gidiyor

Trabzonspor'un satış listesine koyduğu Fransız yıldız Batista Mendy için La Liga ekibiyle anlaşma sağlandı.

Yaz transfer döneminin başından beri Batista Mendy için gelen teklifleri değerlendiren Trabzonspor sonunda La Liga ekibi Sevilla ile anlaşmaya vardı.

MENDY İSPANYA YOLUNDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor ile Sevilla arasında anlaşma sağlanmasının ardından Batista Mendy sağlık kontrolleri için İspanya'ya davet edildi.

batista-mendy.jpg

ESPANYOL'UN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Trabzonspor son olarak Espanyol'dan gelen teklifi yeterli bulmayarak reddetmişti. Bordo Mavililer'in Batista Mendy için Sevilla'nın sunduğu şartları kabul etmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

