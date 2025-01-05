Trabzonspor’dan ayrılmıştı. Abdullah Avcı’dan çok tartışılacak ifadeler

Trabzonspor ile yolları ayırdıktan sonra kulüp çalıştırmayan teknik direktör Abdullah Avcı HT Spor’a konuştu. Avcı, kulüp yönetimlerinin sosyal medyanın etkisi altında kaldığını belirterek Trabzonspor’dan ayrılış süreci hakkında konuştu.

Avcı, "Hızlı tüketimin olduğu bir toplumdayız. Çok sağlıksızca bilgi kirliğinin olduğu ve menfaate dönüştüğü bir ortam. Toplumun da bu köpürtmenin peşinden gittiği bir süreç yaşanıyor. Büyük kulüplerimizin yöneticileri de ne yazık ki sosyal medyaya teslim olmuş vaziyettiler. Hiçbir zaman bir gelişim sağlanmayacak. Bu şekilde olunca gelişim de tıkanıyor. Trabzonspor'da da bunu yaşadım, Fenerbahçe'ye geleceğim süreçte de yaşadım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İTİRAFI

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada daha önce Fenerbahçe ile görüştüğünü ancak anlaşmanın son anda iptal olduğunu söyledi. Avcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Büyük takımlarla anılmak, oraya layık gösterilmek güzel. Bu zamana kadar yaptıklarımızın karşılığı. Milli takımlarda çalıştım, dört büyük kulübün içinde bulundum. Fenerbahçe ile de zaman zaman düşünüldük ama gerçekleşmedi. Benim için doğru zaman ve doğru kulüp hangisiyse o olsun. Öyle bir şey olursa bunun değerlendirmesin yaparız diye düşünüyorum"

Futbola başlama hikayesini anlatan ve çocukluğuna değinen Avcı, "Futbol, hayatımın bir çıkış noktası. Semtte benim için herkes 'İyi futbolcu olacak' derdi. Tek hayal ettiğim şeydi. Mahalle arasında biri beni görüp götürecek diye bir tutkum vardı. Mahallede çok alanlarımız yoktu, evlerin arkalarında kömürlükler vardı. O kömürlüklerin kapıları kaleydi. O kapıları açıyordum oraları kale yapıyordum ve şut çekiyordum" dedi.