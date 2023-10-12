Trabzonspor'dan Başkent çıkarması

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor’da yaşanan ekonomik sıkıntıların ve geçmişten de gelen zararın kapatılması, çözülmesi veya borçlarının ödenebilir noktaya getirilmesi için Başkan Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkente resmi ziyaretlerde bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a bir ziyaret gerçekleştirilmiş, Bak’tan hem Stat isim sponsorluğuyla ilgili olarak istenen yüzde 25 pay konusunda, ayrıca Papara Park’ın uzun süreli kiralanma işlemiyle ilgili yasal düzenleme talep edilmişti.

Başkan Doğan ve Asbaşkan Kafkas, bugün de Başkent’te; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Trabzonspor Kulübü adına özel görüşmeler gerçekleştirecekler.

Edinilen bilgiye göre; söz konusu görüşmelerin, A Milli futbol takımının, bu geceki Hırvatistan maçının başlama saatine kadar sonlandırılması ve ardından tekrar Trabzon’a dönülmesi bekleniyor.

Öte yandan, bu görüşmelerde Trabzonspor’un yatırım planlamalarının konuşulacağı ve bu doğrultuda bakanlıklardan destek talebinde bulunulacağı da belirtildi.

Özellikle Trabzon’un Çukurçayır semtinde hiç bulunmayan bir benzin İstasyonunun açılması, İstanbul Kartal’daki tesislerine imar izninin verilmesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki Papara Park’ın, tribün altındaki bomboş duran mağazaların kulübe gelir getirmesi için faaliyete geçirilmesi ve başka birçok konuda daha hazırlanan proje ve dosyaların bakanlara sunulacağı sanılıyor.

Diğer yandan, bakanlıklara bağlı bazı kurum ve kuruluşların da sponsor olmaları ya da reklam vermelerinin de talep edileceğinin duyumu alındı.

Bu çalışmalar sonunda, Trabzonspor’un çok önemli yatırımlarla birlikte, ekonomik anlamda sorunları, büyük oranda çözebilecek girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

Başkan Ertuğrul Doğan’ın ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın kısa bir süre önce “ Önümüzdeki günler içerisinde, çok önemli gelir kaynakları ve sponsorluklar konusunda açıklamalar yapabiliriz. Bunlar ciddi rakamlar.” şeklindeki benzer ifadelerinin, bu ziyaretlerden çıkabilecek olumlu sonuçlara bağlı olduğu tahmin ediliyor.