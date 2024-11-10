Trabzonspor’dan beklenen hamle geldi. 4 oyuncu kadro dışı kaldı

Sezon başından bu yana oynadığı futbolla taraftarlarını isyan ettiren Trabzonspor’da Şenol Güneş’in göreve gelmesi ile birlikte beklenen kadro dışı hamlesi gerçekleşti.

Trabzonspor, Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'unk kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir" denildi.