Trabzonspor'dan Bennacer bombası! Milan'a resmi teklif yapıldı

Trabzonspor transfer gündemine sürpriz bir ismi dahil etti. Bordo-mavililer, Milan forması giyen Cezayirli orta saha Ismael Bennacer için resmi teklif yaptı.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ MASADA

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Trabzonspor, Bennacer için Milan’a resmi teklifini iletti. Henüz anlaşma sağlanmazken tecrübeli oyuncunun farklı seçenekleri değerlendirmek istediği belirtildi.

MARSİLYA'YA KİRALANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Marsilya’ya kiralanan Bennacer, Allegri’nin yeni sezon planlamasında yer almıyor. Bu durum Trabzonspor’un transferdeki şansını artırıyor.

MİLAN İLE 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

15 milyon Euro piyasa değerine sahip 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavililer, bu transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.