Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 3-3 berabere biten Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin ardından tansiyon yükseldi.

Beşiktaş’tan derbi sonrası imalı paylaşım!Beşiktaş’tan derbi sonrası imalı paylaşım!Spor

Karşılaşmanın ilk yarısında Bilal Toure'nin kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyonda hakem kararına tepki gösteren Beşiktaş'a Trabzonspor'dan sert yanıt geldi.

Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı sonrası sert çıkış: “Sabrımızı zorlamasınlar!”Beşiktaş'tan Trabzonspor maçı sonrası sert çıkış: “Sabrımızı zorlamasınlar!”Spor

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın maç sonu yaptığı açıklamalara yanıt veren Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, 'Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!' dedi.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Haddinizi bildirmeyelim!' - Resim : 3

'SAHADA MAĞDUR EDİLEN TARAF TRABZONSPOR'

Taner Saral'ın Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklama şu şekilde:

"Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz!

Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir!

Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır.

Herkes bilsin ki;

Trabzon’da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır.

Açıkça uyarıyoruz;

Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız!

Tekrar ediyoruz!

Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!"