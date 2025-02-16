Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Süleyman Seba göndermesi

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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Süleyman Seba göndermesi

Trabzonspor sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak efendilik mesajı verdi.

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaştı. Bordo-mavililer öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup olurken sahadan yenilgiyle ayrıldı.

UĞURCAN ÇAKIR TEPKİSİ

Beşiktaşlı taraftarların Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a tepkileri gündem olmuştu. Trabzonspor bir açıklama yapmıştı. "Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

EFENDİ'LİK DE BİR TAVIRDIR

Trabzonspor bu kez sosyal medya hesabından bir klip yayınlayarak ‘Efendi’lik de bir tavırdır başlığıyla Süleyman Seba'nın vefatı dolasıyla ertelenen konserler hatırlatıldı. Klibin sonunda ise Uğurcan Çakır'a yer verildi.

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