Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transfer çalımı: Çek yıldız ile görüşmeler başladı

Sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Trabzonspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kadrosundaki çok sayıda isimle yolları ayırmaya hazırlanan bordo-mavililer takımda direkt oynayacak isimleri transfer etmek istiyor.

Fatih Tekke’nin kanatlarda süratli oyuncu isteği üzerine harekete geçen Trabzonspor kurmayları Beşiktaş’ın da transfer listesinde bulunan Vaclav Cerny için girişimlere başladı. Sezonu Rangers’ta geçiren Çek sağ kanat oyuncusu için bonservisinin bulunduğu Wolfsburg'a 4.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus teklif edildiği öğrenildi.

Kapıyı 10 milyon eurodan açan Alman kulübü ise teklifin yükseltilmesini istedi. Bordo-mavili yönetimin oyuncu ile mali şartlarda anlaştığı Wolfsburg’un indirime gitmesini beklediği kaydedildi.

28 yaşındaki oyuncu geçen sezon Rangers forması ile 52 maçta 18 gol ve 9 asist yaptı.