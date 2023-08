Trabzonspor'dan “Bir Meşale de Sen Yak” etkinliği!

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor’un, 02 Ağustos tarihindeki 56. Kuruluş yıl dönümü sebebiyle, her yıl İstanbul’da yapılan “Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak” etkinliğinde, taraftarlarımız meşalelerle birlikte geceyi aydınlattı.

Sütlüce’de düzenlenen etkinlik kapsamında sahile gelen binlerce Bordo Mavili taraftar, gün boyunca çalınan kemençe, horon ve şarkılarla doyasıya eğlendi.

Havanın kararmasıyla birlikte sahile sıralanan taraftarlar; meşalelerini yakarak, kulüplerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise, etkinlik alanına erken saatlerde gelerek kan bağışı yapan taraftarlarına forma hediye etti.

Geceyi aydınlatan meşaleler eşliğinde açıklama yapan Başkan Ertuğrul Doğan, “Taraftarlarımız, arkadaşlarımız her yıl olduğu gibi yine çok önemli bir organizasyona imza attı. Biz de taraftarlarımızla beraberiz. Atmosfer çok güzel. Biz de burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni sezon öncesinde, bugün çok önemli bir gün. Önümüzdeki hafta içi açıklayacağımız bir stat sponsorluğumuz var. Şu zamanda Trabzonspor’a çok fazla değer katacak. Önemli ve ciddi bir hamle. Şu an devam eden 3 tane ciddi ve büyük projemiz var. Her şey Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için. Bu yıl başta olmak üzere inşallah her yıl zirve için yarışan bir Trabzonspor olacak.

Taraftarlarımız bize inansın ve güvensin. Takımımızda eksiklerin olduğunun biz de farkındayız. Hocamızın da talepleri var. En kısa zamanda bunları da alıp lige hazır bir şekilde başlayacağız. Taraftarımızın, camiamızın bir olması lazım. Sonuçlar iyi olur, kötü olur. Trabzonspor taraftarı bir arada olduğu sürece, bu görüntüyü verdiğimiz sürece her şekilde yarışın içinde oluruz. Taraftarlarımızdan ricam; takımı ve hocamızı iyi günde, kötü günde desteklemeleridir.” dedi.

Başkan Doğan, transferler ve diğer gündemdeki konularla ilgili ise şu ifadelerine yer verdi:

“İmkanlarımızın uygun olduğu ilk an basketbol branşı için çalışma yapacağız. Hangi lig olacağı belli değil ama niyetimiz o yönde. Biz sıfırdan, bir alt ligden bizi almaları için talepte bulunduk. En büyük sürprizi ise stat sponsorluğunu yarın ya da Salı günü açıklayarak yapacağız. Taraftar tabii transfer bekliyor, onları da yapacağız. 3 liralık oyuncuya 10 lira verirsen transferi şu anda da yaparsın. Konu, doğru oyuncuyu doğru fiyatla almak. Çok ciddi ücret kazananlar var, bunlar elinde kalıyor. Daha sonra bunları kimseye veremiyorsun. Doğru oyuncuyu, doğru fiyatla, Trabzonspor’a uygun maliyetle ve oyuncunun maliyetinin doğru haliyle almak var.

Trabzonspor Kulübü bonservisine 5-6 milyon Euro, oyuncuya 4-5 milyon Euro veriyorsa, telefon açarım şimdi gelir. Ama mantıklı olmak lazım, kulübümüzü düşünmemiz lazım. Daha önce bu hataları görmüş biri olarak, kimse bunu benden istemesin, yapmam. Ama uygun oyuncuları, doğru zamanda kadromuza katacağız. Hem yarışmak durumundayız hem de ekonomiyi düzeltmek durumundayız. Bunu diyerek geldim. Rakamların dikkatli incelenmesinde fayda var. Son sponsorluğumuzla beraber, son 4 ay içerisinde 70 milyon Euro’yu geçti, karşılıksız kasaya para soktuk. Ağzımdan her çıkan lafın nereye gittiğini biliyorum, anlamını da biliyorum. Bunu kongrede de söyledim. Hem ekonomiyi düzeltmek hem de yarışmak durumundayız. Sizsiz olmaz.”