Trabzonspor'dan bir yıldız daha gidiyor

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, takıma gelenler olsa da gidenler de artıyor.

Trabzonspor'dan bir yıldız daha gidiyor

Editör: Fatma Demirkaya

Trabzonspor'da yaprak dökümü sürüyor.

Flavio ve Hamsik'in ayrılmasının ardından bir ismin ayrılığı daha gündeme geldi.

Bordo-mavililerin İspanyol stoper Marc Bartra ile yolları ayırması bekleniyor.

Son antrenmanda yer almayan İspanyol savunmacıyla yolların ayrılacağı öğrenildi.

Ülkesi İspanya ile Amerika kıtası ve Arap yarımadasından talipleri olan Bartra'nın ayrılığıyla ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılacak.

Geçen sezon Trabzonspor'a transfer olan Marc Bartra, bordo-mavili formayla 40 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

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