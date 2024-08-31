Trabzonspor'dan bomba golcü hamlesi. İmza için geliyor

Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'dan bomba bir hamle geldi.
Bordo-mavililer, Braga'da forma giyen golcü oyuncu Simon Banza ve kulübü ile anlaşma sağladı.
28 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyecek.
İMZA İÇİN GELİYOR
Kongolü golcü oyuncu Simon Banza, bu akşam imza atmak için Türkiye'ye gelecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Braga ile Portekiz Ligi'nde 2 maça çıkan Banza, 33 dakika süre alabildi.
Bu maçlarda gol veya asist üretemedi.
Piyasa değeri 18 milyon euro olan Banza, 1 Portekiz Lig Kupası sevinci yaşadı.
28 yaşındaki golcü, kariyerinde Creil Jugend, Lens, AS Beziers, Titus Petange, Famalicao ve son olarak Braga'da oynadı.
Kariyerinde toplam 316 maçta oynayan Banza, 95 gol atarken 20 asist yaptı.
Braga'da ise çıktığı 90 maçta 37 gol 11 asistle oynadı.
Trabzonspor taraftarı, bu transferi büyük bir sevinçle karşıladı.
Taraftarlar, 'Muhammed Cham ile iyi ikili olurlar' 'İnşallah alırlar' tarzında yorumlar yaptı.