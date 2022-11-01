Çağlar Söyüncü bombası: Süper Lig'e geliyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de yer alan, ancak bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kadrosunda yabancı futbolcuların çokluğu ve 8+3 kuralı nedeniyle onbir kurmakta zorlanan Trabzonspor'un yerli harekatına başladığı ve Çağlar Söyüncü için düğmeye bastığı ileri sürüldü.

26 yaşındaki futbolcunun Leicester City'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bordo mavililerin futbolcuyu ocak ayındaki ara transferde kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.