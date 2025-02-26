Trabzonspor'dan Çaykur Rizespor'a "Komşi, ara beni"

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Trabzonspor'dan Çaykur Rizespor'a "Komşi, ara beni"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor rakibini 5-2 mağlup ederken sosyal medyadan yanıt verdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 5-2 mağlup etti. Bordo mavili ekip Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu lider tamamlayarak ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın ardından Trabzonspor "Komşi, ara beni" isimli bir video yayınladı. Çaykur Rizespor maç öncesi bordo mavililerle ilgili video çekmişti. Trabzonspor'da rakibine böyle bir yanıt verdi.

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