Trabzonspor'dan Chukwuani bombası. Yönetim anlaşma sağladı

Trabzonspor, kadro planlamalarını sürdürüyor. Bordo Mavililer'in Tochi Chukwuani ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Trabzonspor'dan Chukwuani bombası. Yönetim anlaşma sağladı

Sezona Nenad Bjelica ile hazırlanan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah'ın haberine göre; Bordo-Mavililer, Danimarka'nın Lyngby BK takımında forma giyen Tochi Chukwuani ile anlaşma sağladı.

Tochi Chukwuani'nin ilk sağlık taramaları temiz çıktı.

Oyuncu İstanbul'da da sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kendisini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Lyngby BK, 20 yaşındaki Tochi Chukwuani'yi geride bıraktığımız sezon başında Nordsjaelland'dan bedelsiz transfer etmiş ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

2022-23 sezonunda 23 maça çıkan Tochi Chukwuani, 1 gollük skor katkısı verdi.

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