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Trabzonspor dünyaya açılıyor

Trabzonspor Kulübü’nün, mali kaynak sağlamak amacıyla 2003 yılı içerisinde hizmete soktuğu TS Club mağazaları, 2022 yılının sonuna kadar 30’un üzerindeki satış noktasında, toplam 3057 m2’lik satış alanı içerisinde faaliyet göstermeye devam ediyor.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:31
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Trabzonspor'dan dev hamle

Trabzonspor dünyaya açılıyor
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Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ
Satış noktalarından 9 tanesi, TS Club’ın tamamen kendisine ait mağazası olup, 8 tanesi TS Club Bayi mağazası, 9’u Corner satış noktası, bir tanesi  tır olmak üzere 2 mobil araç ve TS Club  e-ticaret platformu ve marketplace’lerden oluştuğu ifade edilirken, kasım 2022 ile şubat 2023 arasındaki 4 aylık süre içerisinde, m2 başına satışlar 60.750 Lira olarak gerçekleştiği belirtildi.
Bu arada TS Club mağazalarının renovasyon süreçlerinin büyük bir bölümü tamamlanırken, 2023 yılı içerisinde Akyazı  Stadyumu’ndaki  ve  kent merkezinde bulunan, Sadri Şener Halkla İlişkiler Sosyal Tesisleri’ndeki mağazalarının da yenilenmesi planlanıyor.
TS Club’ın,  E-Ticaret kanalı dışında online satış noktalarını; Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti ve Pazarama anlaşması ile 4’e çıkarırken, E-Ticaret altyapı entegrasyonu tamamlandıktan sonra Amazon platformunda da , satış yapılabilir hale getirebileceği bildirildi.
Öte yandan konuyla ilgili yetkili bir kulüp görevlisi; 2023 yılının mart ayı itibariyle Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, tüm dünyada 10 milyonun üzerindeki Trabzonspor taraftarına, ürünlerini kendi  e- ticaret satış kanallarından ve tüm dünyadaki marketplace’lerden gerçekleştirmek için, bu satış süresine start vermiş durumda olduklarını ifade etti.
TWİTTER HESABINI KAPATTI
Diğer yandan, Twitter hesabından son günlerde yüzlerce mesaj alan, genelde transfer ve teknik adam konusunda mesaj yoluyla soru, temenni ve istekler alan ve de yoğunluk nedeniyle artık hesabıyla ilgilenemeyen bordo mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, Twitter hesabını kapattı.

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