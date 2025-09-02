Trabzonspor'dan dev hamle! Manchester City ile temas kuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışlarına başlayan Trabzonspor Manchester City forması giyen Stefan Ortega ile ilgileniyor.

Uğurcan Çakır'ı 33 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a satan Trabzonspor kaleci arayışlarına başladı.

Önceliği yerli isimlere veren Bordo Mavililer Muhammed Şengezer, Deniz Ertaş ve Bilal Bayazıt'ı gündemine aldı. Ancak yüksek bonservis talepleriyle karşılaşan Trabzonspor yönetimi daha önce de ilgilendiği Stefan Ortega için yeniden nabız yokladı.

Sky Sport'un haberine göre; Trabzonspor, Manchester City ile temas kurarak 32 yaşındaki Alman kalecinin durumunu sordu.

Şimdilik sadece fiyat soruşturması yapan Trabzonspor'un yerli kaleci adaylarından sonuç alamaması üzerine İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturmayı planlıyor.

