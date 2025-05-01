Trabzonspor’dan dev proje! Tarihi başarı sonrası karar çıktı

Kaynak: Sabah
Trabzonspor’dan dev proje! Tarihi başarı sonrası karar çıktı

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselmesi sonrası dev bir proje için adımlar atılıyor. Bordo mavililer, son proje ile altyapıyı merkeze aldığını ortaya koyacak.

UEFA Gençlik Ligi'nde finalde Barcelona'ya yenilerek Avrupa ikincisi olan Trabzonspor U19 takımı, bordo mavili kulübün gelecek planlamasının merkezine yerleşti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor yönetimi, Fransa 2. Ligi veya Portekiz 2. Ligi'nden bir takımı satın alarak hem altyapı oyuncularına Avrupa'da süre verebileceği bir kulüp oluşturmak hem de bu gençlere yeni bir vizyon kazandırmak istiyor.

Aynı zamanda Avrupa futbol piyasasında düşük maliyetli ancak potansiyelli futbolcuları sistemine katmayı hedefleyen yönetim, Afrika ve Güney Amerika ile güçlü futbol bağlarına sahip bu iki ülkeden birini özellikle tercih ediyor.

Başkan Ertuğrul Doğan, takım satın alma sürecinde son aşamaya geçtiklerini belirterek, "Hedefimiz, akademide yakalanan başarıyı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörtü Fatih Tekke'nin, U19'dan bazı isimleri A takıma alacağı, yaşı daha genç olanların gelecek sezon da U19 takım bünyesinde devam edeceği belirtilirken diğer oyuncuların ise işlemlerin yetişmesi durumunda satın alınacak kulübe gönderileceği öğrenildi.

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