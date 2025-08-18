Trabzonspor'dan dev sermaye artırımı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan dev sermaye artırımı

Trabzonspor'un yeni kayıtlı sermaye tavanı 37.5 milyar TL olarak açıklandı.

Trabzonspor, yeni kayıtlı sermaye tavanının 37.5 milyar TL olduğunu KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

"Şirketimizin 16.06.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile onaylanan;

-Mevcut 10.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 37.500.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesi,

-Şirket Esas Sözleşmesinin 6, 7, 11 ve 35. Maddelerinin ekteki gibi tadil edilmesi işlemleri, 18.08.2025 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

Son Haberler
Süper Lig'de ilk ayrılık! Sadece 2 maça çıkabildi
Süper Lig'de ilk ayrılık! Sadece 2 maça çıkabildi
Çerçioğlu, CHP'nin miting gününde öyle bir şey yaptı ki! Belediye çalışanlarına...
Çerçioğlu, CHP'nin miting gününde öyle bir şey yaptı ki! Belediye çalışanlarına...
Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta anıldı
Trabzonspor'dan dev sermaye artırımı
Trabzonspor'dan dev sermaye artırımı
Çorum'daki yangın kontrol altına alındı
Çorum'daki yangın kontrol altına alındı