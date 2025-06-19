Trabzonspor'dan dev transfer: Anlaşma tamam

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor Nijeryalı forvet Paul Onuachu için Southampton ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaştı.

SÜPER LİG'DE 15 GOL ATTI

Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun Süper Lig'de 21 maçta 15 gol atmıştı. Oynadığı dönemde bordo mavili taraftarının sevdiği isimlerden biri olarak dikkat çeken Nijeryalı oyuncu yeniden Trabzonspor'a dönüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.