Trabzonspor'dan Diagne hamlesi. Transferi Bjelica'ya bağlı

Bu sezon taraftarına istenileni veremeyen Trabzonspor, transfer çalışmalarında vites arttırdı. Bordo-Mavililer, Mbaye Diagne'nin peşine düştü.

Trabzonspor'dan Diagne hamlesi. Transferi Bjelica'ya bağlı

Editör: Hamza Özalkuş

Geçen sezon şampiyon olsa da bu sezon geçen sezonu aratacak performans gösteren Trabzonspor, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Bordo mavililer, yapılacak yeni transferlerin büyük bölümünü lig öncesi yapılacak hazırlık kampına yetiştirmeyi planlıyor. Karadeniz ekibinde hücum hattı için önemli adaylar arasında yer alan ve Karagümrük'ten ayrıldığını duyuran Mbaye Diagne ile ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

YÖNETİM MBAYE DİAGNE'NİN PEŞİNDE
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica'nın onay vermesi halinde golcü futbolcuyu Slovenya kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

"BÜYÜK İHTİMALLE TÜRKİYE'DE KALACAĞIM"
Vavacars Fatih Karagümrük'ün Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra konuşan Senegalli santrfor, "Kontratım bitiyor ve buradan ayrılıyorum. Avrupa'ya da açığım; ancak burayı çok seviyorum ve büyük ihtimalle Türkiye'de kalacağım" ifadelerini kullanmıştı. Mbaye Diagne, bu sezon Spor Toto Süper Ligde başarılı bir performans ortaya koydu. Senegalli golcü, 33 maçta 23 gol atıp 6 da gol pası verdi.

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