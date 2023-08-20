Trabzonspor'dan Dursun Özbek'e flaş cevap: Mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir

Dün oynanan Galatasaray- Trabzonspor derbisi sonrası Sarı Kırmızılılar'ın başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına karşın Bordo Mavili kulüpten açıklama geldi.

Trabzonspor'dan Dursun Özbek'e flaş cevap: Mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir

Editör: Ufuk Cingöz

Trabzonspor, resmi internet sitesinden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in maç sonunda yaptığı açıklamada "hakem faciası" sözlerini söylemesinin ardından cevap verdi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

-Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz.

Dün akşam oynanan ve ev sahibi takım tarafından örnek bir konukseverlik ile ağırlandığımız Galatasaray – Trabzonspor maçı sonrası, iki önemli sebepten ötürü bu açıklamayı yapma mecburiyeti doğmuştur.

1. Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir. Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır ve artık asla tekrarlanmamalıdır.

2. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu, şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir.

Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Riva ziyaretinde Sayın Mehmet Büyükekşi'ye samimiyetle ve altını çizerek vurgulamasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kurulu'na, kendilerini bekleyen ve geçen sezondan beri çoktan önlemi alınmış olması gereken riskler hakkında bir kez daha tekrarlamayı görev edinir, ilk haftalarda sahaya yansıyan adalet düzeyinin, verdikleri sözlerden çok uzak durduğunu hatırlatırız.

Kaybettiğimiz puanların geri gelmeyeceğini ve kaburgası kırılan oyuncumuzun hakkının ödenemeyeceğini bilmemize rağmen, VAR odasında onlarca kamera kaydında net ve aşikar olanı görmezden gelerek Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz.

Trabzonspor'un sloganı haline gelen inadı gereği, bundan böyle en küçük adaletsizliğin bile peşinden koşmaktan yorulmayacağımızı, yapılanları ve yapanları unutmayacağımızı nezaketle hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Trabzonspor Yönetim Kurulu

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