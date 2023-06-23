Trabzonspor'dan duygusal forma tanıtımı

Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları duygusal bir video ile tanıttı.

Trabzonspor'dan duygusal forma tanıtımı

Trabzonspor, yeni sezon formalarını satışa çıkardı.

Taraftarın beğenisine sunulan formalar, duygusal bir video ile tanıtıldı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "Bu forma üzerimizde oldukça #BizeHerYerTrabzon" notu düşüldü.

Tanıtım videosunda yeni sezon formaları dünyanın dört bir yanından bordo-maviye gönül vermiş taraftarların üzerinde görüldü.

Bordo-mavili ekibin forma tanıtım videosu duygusal anlar yaşattı.

Video binlerce kez görüntülenirken, çok sayıda beğeni aldı.

İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları;

fzupzn-wyaawy-n.jpeg

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
Bayram trafiği kazaya yol açtı: 5 araç birbirine girdi Güncel
Bayram trafiği kazaya yol açtı: 5 araç birbirine girdi
Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu oldu Spor
Sinem Oruç Avrupa Şampiyonu oldu
Hülya Avşar'dan bikinili 'boya' videosu Magazin
Hülya Avşar'dan bikinili 'boya' videosu
İmamoğlu’ndan canlı yayında sorulan soruya olay yanıt Siyaset
İmamoğlu’ndan canlı yayında sorulan soruya olay yanıt
Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu. Türkiye'ye geliyor Spor
Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu. Türkiye'ye geliyor
Rusya'dan Azerbaycan'a kriz çıkaracak uyarı Dünya
Rusya'dan Azerbaycan'a kriz çıkaracak uyarı
Ocakta unutulan yemek mutfağı kül etti Yaşam
Ocakta unutulan yemek mutfağı kül etti