Trabzonspor'dan duygusal forma tanıtımı

Trabzonspor, yeni sezon formalarını satışa çıkardı.
Taraftarın beğenisine sunulan formalar, duygusal bir video ile tanıtıldı.
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "Bu forma üzerimizde oldukça #BizeHerYerTrabzon" notu düşüldü.
Tanıtım videosunda yeni sezon formaları dünyanın dört bir yanından bordo-maviye gönül vermiş taraftarların üzerinde görüldü.
Bordo-mavili ekibin forma tanıtım videosu duygusal anlar yaşattı.
Video binlerce kez görüntülenirken, çok sayıda beğeni aldı.
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları;