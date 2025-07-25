Trabzonspor'dan El Shaarawy sürprizi! İtalyanlar duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan El Shaarawy sürprizi! İtalyanlar duyurdu

Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy, menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi. İtalyan basını iddiayı doğruladı.

Trabzonspor’un transfer gündemine sürpriz bir isim girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma forması giyen Stephan El Shaarawy menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildi.

EL SHAARAWY TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

La Repubblica gazetesinin haberinde, “El Shaarawy, deneyimli ve kaliteli takviye arayan Türk kulübü Trabzonspor’a menajerler aracılığıyla önerildi. İleri düzeyde bir görüşme yok, ancak somut ilgi var” ifadelerine yer verildi.

el-shaarawy.jpg

32 yaşında ve 1.79 boyunda olan İtalyan kanat oyuncusu, Roma formasıyla 2023-24 sezonunda 31 Serie A maçında 3 gol, 5 asist üretti. 2021’den bu yana başkent ekibinde forma giyen El Shaarawy’nin kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Mısır asıllı yıldız futbolcu, kariyerinde daha önce Milan, Monaco ve Genoa gibi kulüplerde de görev yaptı. Piyasa değeri ise 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Son Haberler
Trabzonspor'dan El Shaarawy sürprizi! İtalyanlar duyurdu
Trabzonspor'dan El Shaarawy sürprizi! İtalyanlar duyurdu
Erdoğan’a açık çağrı: Derhal tahliye edilsinler! Yandaşın bile vicdanı varmış…
Erdoğan’a açık çağrı: Derhal tahliye edilsinler! Yandaşın bile vicdanı varmış…
Beşiktaş son 14 yılda 6'ıncı kez bunu yaşadı
Beşiktaş son 14 yılda 6'ıncı kez bunu yaşadı
Dünya devlerinin vazgeçilmez şirketi iflas etti. Yüzlerce kişi işsizler ordusuna katılacak
Dünya devlerinin vazgeçilmez şirketi iflas etti. Yüzlerce kişi işsizler ordusuna katılacak
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Dev tesis cayır cayır yanıyor...
Dumanlar gökyüzünü kapladı! Dev tesis cayır cayır yanıyor...