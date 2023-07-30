Trabzonspor'dan eski başkanına doğum günü kutlaması

AEK ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman'ın 88. yaş günü kutlandı.

Trabzonspor'dan eski başkanına doğum günü kutlaması

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Ali Sürmen ve yönetim kurulu üyelerimiz; AEK Atina hazırlık karşılaşması öncesi protokol tribününde eski başkanlarımızdan Ahmet Celal Ataman'ın 88. yaş gününü kutladı.

Ayrıca Başkanımız Ertuğrul Doğan tarafından eski başkanımız Ahmet Celal Ataman'a üzerinde isminin yazılı olduğu formamız hediye edildi.

Ataman ise kutlamadan ötürü memnuniyetini dile getirdi.''

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