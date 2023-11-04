Trabzonspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşımlar. Üst üste geldi

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 26 yıl sonra mağlup etmesi sonrası Bordo Mavili kulübün sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar geldi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşımlar. Üst üste geldi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Bordo Mavililer, 3-2'lik skorla kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Onuachu, Berat ve Pepe kaydetti.

Fenerbahçe'nin Tadic'ten gelen iki gol mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 26 yıl sonra Fenerbahçe'nin stadında galibiyeti hatırladı.

Öte yandan Bordo Mavili kulübün sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar geldi.

‘VAR’INIZI ‘YOK’UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK." açıklamasıyla maç sonunun paylaşımı yapıldı.

Ardından penaltı kaçıran Tadic'in balık topladığı video Sarı Lacivertliler'in hesabından alıntı yapılarak "Balık için teşekkürler" açıklamasıyla video tekrardan paylaşıldı.

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