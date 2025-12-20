Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Hayri Gür Spor Salonu'nda ağırladı.

Bordo Mavililer, Fenerbahçe karşısında ilk çeyreği geride tamamlasa da sonrasında taraftar desteğini arkasına alarak parkede fırtına estirdi.

İlk yarıyı 53-45 önde tamamlayan Trabzonspor ikinci yarıda da farkı açarak sürpriz bir sonuca imza attı.

Marcquise Reed'in 33 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmayı 99-73 kazanan Trabzonspor yakaladığı 3 maçlık seriyle toplam galibiyet sayısını 7'ye yükseltti.

Fenerbahçe ise bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'a yenilerek 12 hafta sonunda ikinci kez mağlup oldu.