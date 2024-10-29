Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dostluk eli: Ertuğrul Doğan, Ali Koç'la telefonda görüştü

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dostluk eli: Ertuğrul Doğan, Ali Koç'la telefonda görüştü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin öncesinde, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak dostane bir atmosfer için özel olarak çağrıda bulundu ve akabinde taraftar gruplarıyla toplantı planları için harekete geçti.

Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçta yaşananların tekrarlanmaması için Bordo Mavili ekibin başkanı Ertuğrul Doğan harekete geçti.

BAŞKAN ŞEHRE GELECEK

Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından eleştirilen Başkan Ertuğrul Doğan, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde şehre gelecek.

DOĞAN'DAN ALİ KOÇ'A TELEFON

Bordo-Mavili kulübün başkanının zorlu maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradığı öğrenildi.

Geçen seneki kötü olayların tekrarlanmaması gerektiğini arzulayan Doğan, bazı taraftar gruplarıyla Trabzon'da önemli toplantılar yapacak.

Ayrıca Karadeniz kulübü, Fenerbahçe maçında taraftarlardan sadece takıma destek olunmasını istiyor.

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