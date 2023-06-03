Trabzonspor'dan flaş Bakasetas kararı

Trabzonspor, Yunan yıldızı Bakasetas için kararını verdi.

Trabzonspor'dan flaş Bakasetas kararı

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonspor başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlamayı planlıyor.

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor Bakasetas için sözleşme hazırlarken maaşında iyileştirme yapılacağı söyleniyor. Sözleşme yenileme görüşmesini bizzat Başkan Ertuğrul Doğan yürütürken Bakasetas’ın vereceği cevap ise merak konusu haline geldi.

2021 yılında Alanyaspor'dan Trabzonspor'a katılan Bakasetas, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

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