Trabzonspor'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması. Ertuğrul Doğan sessizliğini bozdu

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sessizliğini başkan Ertuğrul Doğan bozdu.

Milli kalecinin Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kaptan konusu özel bir konu. Kaptan Trabzonspor’un kaptanı. Bunun bu şekilde konuşulması hoşuma gitmiyor. Trabzonspor, kaptanını o istemedikçe hiçbir kulübe vermez. Bunu çok net söylüyorum. Böyle bir şeyi düşünmeyi aklımızdan da geçirmiyoruz. Zaten Türkiye’yi konuşmuyorum onunla alakalı konuşacak konu yok. Sonuçta Uğurcan bizim kardeşimiz, kaptanımız, her yönüyle örnek bir sporcu. Kendisi her zaman ‘Trabzonspor’un çıkarları neyse onu yaparım’ diyor. Bu konuda taviz vermedi, her yerde bunu belirtiyor.

Bizler Uğurcan’ın iyiliğini isteriz. Avrupa’nın önemli kulüplerinden bir tanesi Uğurcan’a talip olursa, Uğurcan da gitmek isterse, sarılıp göndeririz. Ama zaten Uğurcan’ın Türkiye içinde böyle bir talebi olmaz. Ara sıra böyle gündemler oluşuyor. Böyle bir şey söz konusu değil.”